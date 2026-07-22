Более трех с половиной миллионов рублей воры вынесли из квартиры в СЗАО, распилив сейф

В СЗАО сотрудники полиции задержали троих молодых людей, подозреваемых в крупной краже из квартиры. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ, злоумышленники обманным путем заставили потерпевшего оставить ключи от жилья на улице, после чего проникли в помещение и вскрыли сейф.