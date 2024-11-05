Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Словакия не отправит на Украину ни одного солдата»: президент Пеллегрини сдержал свое обещание

«Словакия не отправит на Украину ни одного солдата»: президент Пеллегрини сдержал свое обещание

Словацкое государственное информагентство  TASR сообщает о том, что президент Словакии Петер Пеллегрини отклонил обращения всех четырех граждан этой страны, которые планировали присоединиться к украинской армии.

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