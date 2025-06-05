Царьград
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Царьград

7 041 подписчик

В Британии назвали "допустимыми жертвами" погибших в результате теракта СБУ

В Британии назвали "допустимыми жертвами" погибших в результате теракта СБУ

Профессор Кларк заявил, что международное право допускает человеческие жертвы среди гражданского населения.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Этого шакала проХфессора повесить на крюк
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