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ДТП в Магаданской области с участием иномарок унесло жизни двух человек

ДТП в Магаданской области с участием иномарок унесло жизни двух человек

В Магаданской области произошла дорожная авария, в которой погибли двое взрослых. Предположительно, у ребенка был травмирован позвоночник.

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