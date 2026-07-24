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Медведчук: "Картонный майдан" уничтожил вертикаль власти Зеленского

Медведчук: "Картонный майдан" уничтожил вертикаль власти Зеленского

Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что протесты ("картонный майдан") из-за отставки Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины уничтожили вертикаль власти Владимира Зеленского.

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