Медведчук: "Картонный майдан" уничтожил вертикаль власти Зеленского

Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что протесты ("картонный майдан") из-за отставки Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины уничтожили вертикаль власти Владимира Зеленского.
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