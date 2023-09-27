Информации об этом было довольно много, весьма жёсткая соцсетевая реакция наличествовала.Ещё 16 августа уполномоченный по правам человека в РФ генерал-майор Татьяна Москалькова сообщала: "Ко мне поступило обращение обвиняемого Никиты Журавеля, который содержится в СИЗО в Грозном.
«Побил и правильно сделал»: Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает поджигателя Корана
Комментарии
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Борис Леонтьев
Не понял чем не довольны Марина Ахмедова и ей подобные? Адам Кадыров всего-то сделал то на что они провоцировали миллионы мусульман. Да спровоцировать массовое кровавое нападение на конвой с подонком и его линчевание толпой не удалось. Зато пятнадцатилетний пацан по своему отомстил за оскорбление всех мусульман мира. Надеюсь, что в данном случае сработает то, что «он не субьект». Расчёт Журавля и его кураторов и покровителей был на то что в Волгограде они его отмажут от сколь нибудь серьёзного наказания. Но мусульмане нашли уловку чтобы отправить его в мусульманский регион,причём в Чечню. И лично я это поддерживаю. Подонок должен на собственной шкуре прочувствовать что он натворил. Надеюсь суд даст ему по полной и сидеть он тоже будет в Чечне или другом мусульманском регионе.
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5 час.
Дмитрий Бакланов
То есть судить его будут именно за оскорбление чувств, а не за предательство?
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1 час.
Vladimir Soukhatchev
Твой белезный подзащитный был без наручников и задержан, а не арестован. А не защищался, похоже, потому, что Прекрасно осознавал То Что он сделал! Этот журавель уже был готов понести наказание за Богохульство и Никак не защищался от нападения 15-летнего пацана, потому что знал что будет с ним если вместо пацана придет его старший брат или другой родственник!
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39 мин.
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