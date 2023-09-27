«Побил и правильно сделал»: Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает поджигателя Корана

Борис Леонтьев

Не понял чем не довольны Марина Ахмедова и ей подобные? Адам Кадыров всего-то сделал то на что они провоцировали миллионы мусульман. Да спровоцировать массовое кровавое нападение на конвой с подонком и его линчевание толпой​ не удалось. Зато пятнадцатилетний пацан по своему отомстил за оскорбление всех мусульман мира. Надеюсь, что в данном случае сработает то, что «он не субьект». Расчёт Журавля и его кураторов и покровителей был на то что в Волгограде они его отмажут от сколь нибудь серьёзного наказания. Но мусульмане нашли уловку чтобы отправить его в мусульманский регион,причём в Чечню. И лично я это поддерживаю. Подонок должен на собственной шкуре прочувствовать что он натворил. Надеюсь суд даст ему по полной и сидеть он тоже будет в Чечне или другом мусульманском регионе.