Российская САУ «Малка» уничтожила американские гаубицы на Украине

Российские военные уничтожили американские гаубицы М777 в рамках спецоперации на Украине. Уникальные кадры боевой работы 203-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) «Малка» Западного военного округа (ЗВО) показало Министерство обороны РФ.
Российские военные уничтожили американские гаубицы М777 в рамках спецоперации на Украине. Уникальные кадры боевой работы 203-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) «Малка» Западного военного округа (ЗВО) показало Министерство обороны РФ.
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