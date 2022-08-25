Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Шулепова
    а сейчас еще хохлы подорвут запрожскую АЭС - и европу накроет радиациейShukan Gendai: Пу...
  • Сергей Шендо
    а что зать сильно щирый?Зять Эрдогана отк...
  • Сергей Шендо
    пусть в спортлото пишут.Гребенщиков засту...

Российская САУ «Малка» уничтожила американские гаубицы на Украине

Российская САУ «Малка» уничтожила американские гаубицы на Украине

Российские военные уничтожили американские гаубицы М777 в рамках спецоперации на Украине. Уникальные кадры боевой работы 203-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) «Малка» Западного военного округа (ЗВО) показало Министерство обороны РФ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх