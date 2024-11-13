Зоркий класс: в Белоруссию приедут наблюдатели из недружественных стран

На президентских выборах в Белоруссии будут присутствовать наблюдатели из недружественных стран, в частности из Германии, Франции, а из Венгрии и Словакии приедут представители правящих партий, сообщили «Известиям» в парламенте республики.
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