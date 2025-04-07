Политика как он...
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Политика как она есть

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В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для еще одной категории граждан

В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для еще одной категории граждан

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает наделение статусом ветерана боевых действий священнослужителей, которые работают в воинских частях в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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