Выборы на Камчатке завершились

Голосование на выборах в Камчатском крае завершилось. Территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования приступила к формированию ключа расшифрования, что позволит узнать результаты онлайн-голосования.
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