Парки столицы, находящиеся в ведении Департамента культуры города Москвы, открывают перед предпринимателями новые масштабные перспективы в рамках проекта "Зима в Москве".
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