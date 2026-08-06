Страна и люди
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Страна и люди

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Глава Минобрнауки рассказал, как распределяются бюджетные места в вузах

Глава Минобрнауки рассказал, как распределяются бюджетные места в вузах

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков рассказал, как распределяются бюджетные места в высших учебных заведениях: по поручению президента России Владимира Путина бюджетные места распределяют, опираясь на прогноз рынка труда.

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