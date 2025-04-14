Си Цзиньпин: Китай готов развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство с Испанией с большей стратегической решимостью и жизнеспособностью

Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ -- Китай готов установить всеобъемлющее стратегическое партнерство с Испанией, характеризующееся большей стратегической решимостью и жизнеспособностью для развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в пятницу.