В МИД Киргизии вызвали российского посла Сергея Вакунова, выдав официальную ноту из-за произошедших 11 апреля в столичной бане массовых задержаний мигрантов, где в том числе оказались и граждане Киргизии.
«Заставляли есть сигареты и острый перец»: Киргизия выдала ноту России из-за скандального видео в бане Москвы
Комментарии
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Oleg
Лохи как были выдвиженцами во власть Во Всех "республиках " СССР По Воле Запада так и остаются послушными придурками Запада !
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18 час.
Михаил Сенников
что значит вызвали? кто они такие, чтобы вызывать? - это раз! Москва - столица России, здесь действуют ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. сотрудники органов ПРАВОПОРЯДКА проверяли законность пребывания иностранных граждан на территории РФ! - это два! Не нравится на чужбине - добро пожаловать до дому! - это три! А почему они так кулуарно собрались, чего затевают? - это четыре! так что шел бы ты МИД Киргизии через каракумы!
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17 час.
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