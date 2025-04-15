«Заставляли есть сигареты и острый перец»: Киргизия выдала ноту России из-за скандального видео в бане Москвы 

Михаил Сенников

что значит вызвали? кто они такие, чтобы вызывать? - это раз! Москва - столица России, здесь действуют ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. сотрудники органов ПРАВОПОРЯДКА проверяли законность пребывания иностранных граждан на территории РФ! - это два! Не нравится на чужбине - добро пожаловать до дому! - это три! А почему они так кулуарно собрались, чего затевают? - это четыре! так что шел бы ты МИД Киргизии через каракумы!