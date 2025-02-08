Миятович о «Реале» и судьях: «Когда нам оказывают «маленькую услугу», мы не жалуемся, верно? Были решения как против клуба, так и в его пользу – не стоит так сильно беспокоиться»

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Ранее «Реал» официально пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».