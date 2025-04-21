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Кардинал Кевин Фаррелл подтвердил смерть папы Римского Франциска

Кардинал Кевин Фаррелл подтвердил смерть папы Римского Франциска

Камерленго Римско-католической церкви Кевин Фаррелл подтвердил факт смерти папы Римского Франциска.Папа Римский Франциск / Источник: © IMAGO/ALESSIA GIULIANI/Global Look Press«Дорогие братья и сёстры, с глубокой скорбью я вынужден сообщить о смерти нашего святого отца Франциска.

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