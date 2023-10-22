Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на неделю с 23 по 29 октября

Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на неделю с 23 по 29 октябряПрекрасные волосыИ посещение салона красоты, и домашние процедуры лучше не откладывать, ведь Луна будет расти только до субботы!23 октября – день подойдет для стрижки, окрашивания, химической завивки или выпрямления, а также наращивания и ламинирования волос.