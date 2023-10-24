Хирурги НИИТО спасли пенсионерку с опасным сочетанием диагнозов

У женщины была сломана шейка бедра, а также выявлен тромбоз глубоких вен правой нижней конечности. Хирурги Новосибирского НИИТО провели две операции в одну сессию пенсионерке с опасным сочетанием диагнозов.
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