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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин согласился с Дивеевым: «Нынешний «Спартак» выглядит скромнее по именам и фамилиям. Чемпионский состав кажется более качественным»

Бывший полузащитник « Зенита » Андрей Аршавин согласился с высказыванием защитника команды Игоря Дивеева .

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