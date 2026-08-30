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Аргументы недели

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Финансовые гарантии «Газпрома» выросли до 1,354 трлн рублей за полгода

Финансовые гарантии «Газпрома» выросли до 1,354 трлн рублей за полгода

Общая сумма финансовых гарантий, выданных группой «Газпром», к 30 июня 2026 года достигла 1,354 трлн рублей.

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