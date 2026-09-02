Федеральный перечень школьных учебников в России хотят расширить

Проект предусматривает включение единых государственных учебников по нескольким предметам Минпросвещения России предложило расширить федеральный перечень школьных учебников.
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