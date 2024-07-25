В России могут появиться свои криптобиржи

Из законопроекта о майнинге может исчезнуть положение о запрете организации обращения криптовалют. Это значит, что на легальных основаниях смогут работать биржи и обменники, курс цифровых валют будет формироваться в том числе на внутреннем рынке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии