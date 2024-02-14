Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 153 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    Столицей был Тобольск в одно время. На итальянских башенных часах раннего средневековья вместо цифр стоят столицы гор...Президент Монголи...
  • михаил соколов
    Эту ситуацию спасёт только расстрел виновных, как в Китае, всё остальное туфта!События в Росавиа...
  • Elka
    👍 у нас все продано коррупционерам, и мать родная тожеЭквадор десятилет...

Удар по Селидово

Удар по Селидово

Сырский начал с фиаскоСообщается об мощном комплексном ракетном ударе по военному полигону в Селидово (на территории ДНР, подконтрольной Киеву).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Сырский... это последующая &quot;копия&quot; Яши Казакова (Кедми)... и &quot;не повезло ему&quot;... не то место жительства выбрал, за лужу,,, за лужу бы ему надобно бы ехать надо было... Израиль, так же &quot;дохлым&quot; местом оказался.
Ответить
8 час.
Юрий Золотарев
Ну чо? Сырский ВЫПОЛНИЛ ЗАДАНИЕ!! Пускай теперь его российская родня тайно делает дырочку в кителе генерала - под орден РФ! Указ от ФСБ, наверное, уже готов и подписан ВВП!
Ответить
23 мин.
Александр Николаевич
О чем вы говорите! Я.Казаков хоть иногда бывал трезвым, а этот, судя по Фи Зи О... не просыхает, а если прочухался - ВСЕХ посылает... в атаку !
Ответить
5 мин.

Картина дня

наверх