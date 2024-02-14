Удар по Селидово

Алексей Тан Сырский... это последующая "копия" Яши Казакова (Кедми)... и "не повезло ему"... не то место жительства выбрал, за лужу,,, за лужу бы ему надобно бы ехать надо было... Израиль, так же "дохлым" местом оказался.

Юрий Золотарев Ну чо? Сырский ВЫПОЛНИЛ ЗАДАНИЕ!! Пускай теперь его российская родня тайно делает дырочку в кителе генерала - под орден РФ! Указ от ФСБ, наверное, уже готов и подписан ВВП!