Сырский начал с фиаскоСообщается об мощном комплексном ракетном ударе по военному полигону в Селидово (на территории ДНР, подконтрольной Киеву).
Удар по Селидово
Комментарии
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Алексей Тан
Сырский... это последующая "копия" Яши Казакова (Кедми)... и "не повезло ему"... не то место жительства выбрал, за лужу,,, за лужу бы ему надобно бы ехать надо было... Израиль, так же "дохлым" местом оказался.
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8 час.
Юрий Золотарев
Ну чо? Сырский ВЫПОЛНИЛ ЗАДАНИЕ!! Пускай теперь его российская родня тайно делает дырочку в кителе генерала - под орден РФ! Указ от ФСБ, наверное, уже готов и подписан ВВП!
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23 мин.
Александр Николаевич
О чем вы говорите! Я.Казаков хоть иногда бывал трезвым, а этот, судя по Фи Зи О... не просыхает, а если прочухался - ВСЕХ посылает... в атаку !
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5 мин.
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