РЭО и МГИМО научат экологов выявлять нарушения в сфере обращения с отходами

Российский экологический оператор и Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) разработали совместную программу повышения квалификации для работников в сфере экологии «Ответственность за нарушения природоохранного законодательства в области обращения с отходами производства и потребления».