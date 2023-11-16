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РЭО и МГИМО научат экологов выявлять нарушения в сфере обращения с отходами

РЭО и МГИМО научат экологов выявлять нарушения в сфере обращения с отходами

Российский экологический оператор и Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) разработали совместную программу повышения квалификации для работников в сфере экологии «Ответственность за нарушения природоохранного законодательства в области обращения с отходами производства и потребления».

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