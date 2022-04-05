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В Хабаровске злоумышленники под видом полицейских похищали телефоны и украшения

В Хабаровске злоумышленники под видом полицейских похищали телефоны и украшения

Уголовное дело в отношении двух жителей Хабаровска направлено в суд - они подозреваются в совершении 11 преступлений имущественного характера (кражи, грабежи), совершенных в трех районах краевой столицы.

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