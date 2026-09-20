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Почему кошки ненавидят закрытые двери, даже если им туда совсем не нужно

Закрытая дверь может вывести кошку из себя буквально за секунды. Она мяукает, скребётся и требует открыть, а потом будто теряет интерес.

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