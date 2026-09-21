Сообщается о приостановке использования одной партии Similac

Министерство здравоохранения сообщает о приостановке использования одной партии Similac, предназначенной исключительно для больниц и не продающейся в розничных торговых сетяхВ связи с единичной жалобой, поступившей вчера вечером в отношении продукта Similac, предназначенного исключительно для больниц, в качестве меры предосторожности было принято решение приостановить использование соответствующей партии — 89203N201 (номер партии указан на дне бутылочки) — до завершения проверки .