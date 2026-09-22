Трамп допустил, что вскоре проведет еще одну встречу с Путиным

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что вскоре может провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
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