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Татар-информ

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Трамп допустил, что вскоре проведет еще одну встречу с Путиным

Трамп допустил, что вскоре проведет еще одну встречу с Путиным

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что вскоре может провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

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