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Сербия готова купить долю РФ в NIS за 700 млн евро в случае введения санкций США

Сербия готовы выкупить российскую долю в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), если США введут против этой компании санкции, но хотели бы избежать такого развития событий, заявил в воскресенье, 5 января, президент страны Александр Вучич.

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