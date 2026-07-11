Avia.pro - СМИ Обычный день, обернувшийся испытанием Детская площадка — это пространство, где малыши учатся общаться, совершают свои первые ошибки и находят друзей, поэтому любой родитель ожидает, что даже в случае недопонимания взрослые проявят мудрость и терпение.
Случайное касание ботинка и приезжая мама Гюльнара решила, что она главная на детской площадке
Комментарии
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Леонид Малышев
Если бы "наше" так, называемое, правительство ДЕЙСТВИТЕЛЬНО захотело навести порядок с этими малоразвитыми существами, оно бы это сделало в течение суток, а не балоболило ! Например, в Москве коренных москвичей не более 20 %.
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4 н.
Леонид Малышев
Там целые кварталы, аму нас города. В Москве по утрам их обсолютное БОЛЬШИНСТВО, целыми стойбищами......
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4 н.
ирина румянцева
Когда же, наконец, будет, как в Эмиратах: приехал, отработал, вернулся в свой кишлак. Без жен, кучи детей и братьев.???
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4 н.
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