Прокуратура Крыма приглашает желающих трудоустроиться

Прокуратурой Республики Крым на постоянной основе проводится работа по формированию кадрового резерва на должности помощников прокуроров районного звена и федеральных государственных гражданских служащих.
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