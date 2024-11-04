Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военных разведчиков с профессиональным праздником, отметив их высокую надежность, смелость и верность воинскому долгу, проявленные в ходе спецоперации.
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