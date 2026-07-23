Юрист Султанов: собственники вправе контролировать работу управляющей компании

Собственники помещений вправе контролировать работу управляющей компании, и значительную часть необходимой информации сегодня можно получить в электронном формате в основных сервисах — ГИС ЖКХ и мобильное приложение «Госуслуги Дом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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