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Юрист Султанов: собственники вправе контролировать работу управляющей компании

Юрист Султанов: собственники вправе контролировать работу управляющей компании

Собственники помещений вправе контролировать работу управляющей компании, и значительную часть необходимой информации сегодня можно получить в электронном формате в основных сервисах — ГИС ЖКХ и мобильное приложение «Госуслуги Дом».

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