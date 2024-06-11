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Этот таинственный мир

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Свежие комментарии

  • Николай Юрченко
    Такой трогательный и беззащитный лапочкаАй-ай
  • Mike х
    А был ли там человек???🤣😂🤣😂🤣😂🤣Почему так трудно...

Древний портал в Самарканде

Древний портал в Самарканде

"Археологи обнаружили древний портал в Самарканде, который теперь принадлежит частной художественной коллекции, 1903 год!"На самом деле это изображение было загружено в сеть Андреа Бонацци 1 мая 2021 года.

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