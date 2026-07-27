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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вероятность назначения Пирло тренером сборной Италии обвалилась с 99% до 7% за сутки. Фаворитом стал Манчини

Андреа Пирло перестал быть фаворитом на назначение в сборную Италии. Ранее стало известно, что президент Федерации футбола Италии Джованни Малаго заблокировал процесс назначения Пирло на пост тренера итальянской сборной.

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