Отчет Мишустина Путину о поддержке СВО будет ежемесячным

МОСКВА, 12 июня, ФедералПресс. Глава правительства России Михаил Мишустин будет ежемесячно представлять отчет президенту Владимиру Путину о деятельности координационного совета кабмина, занимающегося обеспечением потребностей Вооруженных сил.
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