Серхио Перес: Я готов повести Red Bull за собой, если Ферстаппен уйдет

Серхио Перес: Я готов повести Red Bull за собой, если Ферстаппен уйдетGetty Images / Red Bull Content PoolМексиканский гонщик Red Bull Racing Серхио Перес прокомментировал слухи о том, что Макс Ферстаппен покинет Red Bull Racing по завершении сезона-2024 и перейдет в Mercedes или Aston Martin.