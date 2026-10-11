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Силы ПВО сбили семь БПЛА над Калужской областью

Силы ПВО сбили семь БПЛА над Калужской областью

Силы ПВО армии России сбили семь дронов над территориями Бабынинского муниципального округа и на окраине Калуги.

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