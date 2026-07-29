Рустам Минниханов: Дипломатия в Казани переходит в экономическое взаимодействие

Как саммит БРИКС повлиял на инвестиционную привлекательность Татарстана, почему республика привлекательна для бизнесменов со всего мира и какие общие проекты со странами БРИКС и ОИС продумывает республика, рассказал в интервью BRICS TV Раис Татарстана Рустам Минниханов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии