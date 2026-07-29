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Татар-информ

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Рустам Минниханов: Дипломатия в Казани переходит в экономическое взаимодействие

Рустам Минниханов: Дипломатия в Казани переходит в экономическое взаимодействие

Как саммит БРИКС повлиял на инвестиционную привлекательность Татарстана, почему республика привлекательна для бизнесменов со всего мира и какие общие проекты со странами БРИКС и ОИС продумывает республика, рассказал в интервью BRICS TV Раис Татарстана Рустам Минниханов.

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