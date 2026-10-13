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SUSANIN

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Удмуртия проанализирует федеральный бюджет, чтобы привлечь больше средств на развитие республики

Удмуртия проанализирует федеральный бюджет, чтобы привлечь больше средств на развитие республики

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии проанализируют проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, чтобы определить возможности привлечения дополнительных средств в регион.

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