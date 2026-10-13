Удмуртия проанализирует федеральный бюджет, чтобы привлечь больше средств на развитие республики

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии проанализируют проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, чтобы определить возможности привлечения дополнительных средств в регион.
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