Джефф Грабб подтверждает, что ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion выйдет в апреле сразу после анонсаРемейк The Elder Scrolls IV: Oblivion, который пока существует только в слухах, поскольку на данный момент нет никаких официальных подтверждений, может выйти в апреле.
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