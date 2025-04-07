Джефф Грабб подтверждает, что ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion выйдет в апреле сразу после анонсаРемейк The Elder Scrolls IV: Oblivion, который пока существует только в слухах, поскольку на данный момент нет никаких официальных подтверждений, может выйти в апреле.