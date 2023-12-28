В Плавском районе частное домовладение четыре месяца затоплено канализацией

Жители поселка Белая Гора Плавского района жалуются на подтопления домовладений канализацией. Проблема, пишут люди на странице главы администрации района Андрея Гарифзянова, не решается уже четыре месяца.
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