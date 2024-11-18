Соединенные Штаты и Запад используют Украину как «ударный отряд» против Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал лидер КНДР Ким Чен Ын, процитированный Центральным телеграфным агентством Кореи.
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