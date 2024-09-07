Трамп обиделся на Путина из-за поддержки Камалы Харрис

На митинге в штате Висконсин бывший президент США Дональд Трамп поделился со своими сторонниками, что его задело высказывание президента России Владимира Путина в поддержку американской вице-президентки Камалы Харрис.
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