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Алексей Горшенев даст концерт в Санкт-Петербурге в день рождения брата

Алексей Горшенев даст концерт в Санкт-Петербурге в день рождения брата

7 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга пройдет концерт Алексея Горшенева. Накануне выступления музыкант рассказал «Петербургскому дневнику» о том, как переживает песни брата и что чувствует, проходя мимо граффити с изображением Михаила.

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