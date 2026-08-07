Алексей Горшенев даст концерт в Санкт-Петербурге в день рождения брата

7 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга пройдет концерт Алексея Горшенева. Накануне выступления музыкант рассказал «Петербургскому дневнику» о том, как переживает песни брата и что чувствует, проходя мимо граффити с изображением Михаила.
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