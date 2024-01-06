Подписчики PlayStation Plus в 2023 году получили игр на общую сумму 8000 долларов 2023 год ...

Подписчики PlayStation Plus в 2023 году получили игр на общую сумму 8000 долларов2023 год был хорошим годом как для Xbox Game Pass, так и для PlayStation Plus: Microsoft и Sony предоставили много качественного контента в обе службы подписки, но, учитывая, что год уже позади, какой сервис представляет… источник.