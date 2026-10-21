Орловский райсуд вынес обвинительный приговор бывшему мастеру отдела учёта электроэнергии и оптимизации потерь филиала ПАО «МРСК Центра» – «Орелэнерго».
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