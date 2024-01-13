В Тверском соединении ВТА проведен правовой час

На правовом часе были проанализированы случаи правонарушений и доведена ответственность за преступления коррупционного характера, а также разобраны факты нарушений закона, повлекшие наступление юридической ответственности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии