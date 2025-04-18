Ушаков раскрыл детали переговоров Путина и Уиткоффа в Петербурге

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Многие темы политического и экономического характера были затронуты во время встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, разговор был хороший, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.