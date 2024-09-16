Российский губернатор высмеял свой вызов на допрос в СБУ

Вологодский губернатор Филимонов назвал повестку в СБУ занимательной портянкой Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов высмеял повестку на допрос, полученную им от Службы безопасности Украины (СБУ).
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